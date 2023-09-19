Може посипатися один напрямок: смерть Кадирова матиме певний ефект на фронті

Стан Рамзана Кадирова – одна із найобговорюваніших тем останніми днями. Його імовірна смерть, мов ефект доміно, може мати серйозні наслідки не лише на політику у Росії, але й на події на полі бою в Україні.

Здебільшого це пов'язано із бойовиками Кадирова, які як-не-як, а все ж виконують певну функцію на фронті в Україні. Про це 24 Каналу розповів радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, додавши, що наслідки можуть бути також для всього Кавказького регіону.

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Які наслідки можуть бути на фронті

На фронті в Україні кадирівці, поміж знімання тік токів, виконують функції заставних загонів ("заградотряды"). Якщо їх забрати, то є велика ймовірність, що ЗСУ зможуть просто прорвати російську оборону.

Якщо її протиснуть в одному місці, то ефект доміно може бути таким же, як в Харківській області, коли під Ізюмом був прорив і посипався весь напрямок. Це можливо зараз на Запорізькому напрямку, де є кадирівці,

– зауважив Олексій Барановський.

Перспективи, які назрівають після смерті Рамзана Кадирова, – з якого боку не глянь є хорошими. Зокрема, це може спричинити певні заворушення в Кавказькому регіоні.

"Ефект доміно не виключений. Якщо люди розумітимуть, що в Чечні масовий безлад і, скажімо, всю Росгвардію стягують в Грозний (місто на Північному Кавказі – 24 Канал) для заспокоєння, то в цей момент можуть відкритись інші фронти, зокрема в Дагестані", – зауважив Барановський.

Зауважимо, що може смерть Рамзана Кадирова можуть деякий час приховувати. Однак, імовірно, матеріалів з Кадировим, на кшталт відео, що публікували як спростування про його перебування в лікарні, небагато.

Олексій Барановський про вплив імовірної смерті Кадирова на фронт: дивіться відео

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