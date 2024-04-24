Все погано: чому Кадиров боїться визнати, що важко хворий
Рамзан Кадиров впродовж кількох років серйозно хворіє, про що свідчить його нездоровий вигляд та регулярні зникнення з інформаційного простору. Проте останнім часом очільник Чечні виглядає зовсім кепсько.
Письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що за його інформацією, Кадиров, дійсно, почувається дуже погано і доволі тривалий час. Зараз різке погіршення його здоров'я стало очевиднішим.
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Важко промовляти слова
Проте Кадиров намагається спростувати ці чутки, і тому випускає відео, на якому він нібито "живий та здоровий" проводить якісь наради в своєму робочому кабінеті.
На відео ми бачимо Кадирова, який очевидно дуже погано себе почуває. Йому дуже важко промовляти кожне слово. В цьому відео дуже багато перебивок – його обличчя не показують довго, а монтують його з обличчями інших присутніх на нараді. Загалом у 4-хвилинному відео він говорив 1 хвилину, тому що, напевно, довше не може,
– пояснив громадський діяч.
Так само відео, які з'являються в мережі, де він тренується в залі, імовірно були записані дуже давно. Кадиров, розуміючи, що його хвороба прогресуватиме, напевно зробив їх заздалегідь, коли ще нормально почувався.
Для чого це потрібно Кадирову? Він розуміє, якщо він сьогодні визнає, що погано почувається, то одразу почнуться розбірки та бійки за "трон падишаха" Чечні. Тому що у Кадирова є дуже багато ворогів, а він зараз контролює усі клани Чечні і у такий спосіб запобігає конфліктам між ними,
– зауважив він.
Якщо Кадиров піде і на його місце прийде найнаближеніша людина чи навіть його син, у будь-якому випадку ситуація в Чечні загостриться.
"Це може відбутися найближчим часом, тому що Кадиров дійсно дуже хворий. А його незграбні спроби показати, що він буцімто здоровий, тільки це підкреслюють", – впевнений Ростислав Мурзагулов.
Що відомо про хворобу Кадирова
- Російські опозиційні журналісти провели розслідування та з'ясували, що глава Чечні хворіє на некроз підшлункової залози. Такий діагноз йому нібито поставили у 2019 році.
- Час від часу Кадиров зникає з інформаційного простору. Так було восени 2019-го та у січні 2020-го. У цей час, за даними журналістів, він проходив інтенсивне лікування.
- У 2022 році стан здоров'я Кадирова значно погіршився і восени він потрапив до реанімації. Тоді ж після результатів МРТ мозку Кадирова, з'ясувалось, що надалі хвороба серйозно впливатиме на його стан. Навіть якщо він одужає, то буде вже "ні живим, ні мертвим".
- Водночас на випадок втрати Кадировим дієздатності, шукають того, хто може посісти його місце. Один з претендентів – очільник спецназу "Ахмат" та заступник начальника головного управління з військово-політичної роботи міноборони Росії Апти Алаудінов.
- Проте боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець вважає, що кандидатура Алаудінова може не влаштувати Кремль. На його думку, злив інформації про хворобу Кадирова має на меті загострити внутрішню боротьбу в Чечні з можливим "виходом на громадянську війну".