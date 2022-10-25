Запаморочення від "шалених успіхів" на фронті: тепер Кадиров погрожує спалювати українців
ЗСУ атакували базу чеченського полку на Херсонщині. Після цього Рамзан Кадиров опублікував відео з новими погрозами Україні.
Глава Чечні заявив, що відповідь Росії на дії України нібито є занадто слабкою. Як зазначив Кадиров, це вже не "спеціальна воєнна операція", а війна.
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Божевільні заяви Кадирова
Кадиров сказав, що його військові нібито забирають в українських захисників техніку та зброю. За його словами, кадировці нападатимуть на Україну щодня.
Я вам даю слово, що ми знищимо всіх. Ми не братимемо цих шайтанів в полон, а спалюватимемо їх. Ніде не зупинимось. Наша територія не тільки Запоріжжя чи Херсон, а й Одеса, Київ, Харків. І вся Україна – це наша російська територія, – погрожує Кадиров.
Причина погроз
Кадировці базувалися на Херсонщині, у населеному пункті Каїри. Відомо про 30 мертвих окупантів, а під завалами перебувають понад 100 загарбників.
Чеченський опозиційний телеграм-канал 1ADAT повідомив, що атакували кадировців зі спецпідрозділу чеченської росгвардії "Нафтовичок". Зазначили про смерть мінімум 100 загарбників.
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Кадировці воюють проти України: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до чеченців, які йдуть вбивати українців. Він порадив їм захищати власну незалежність.
- Кадиров заявив, що його сини перебувають у гарячих точках. Синам глави Чечні по 14 – 16 років.
- Кадировці у Луганській області виселяють українців з домівок, щоб підготувати місця для окупантів.
- Раніше росіяни заявляли, що йдуть "денацифікувати" Україну. Відтепер Кадиров заявив про "повну дешайтанізацію".