Санкції заважають комфорту окремих росіян: що в цьому руслі вирішив зробити Кадиров

Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на українських полонених. Очевидно, для родичів терориста важливо мати можливість бувати на Заході.

Така заява Кадирова доводить, що багатьом росіянам зараз некомфортно через західні санкції. Це 24 Каналу зауважив блогер, політолог Сергій Запорожський.

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Санкції працюють

Сергій Запорожський припустив, що Кадиров зробив таку заяву не через втрачені активи на Заході, адже, найімовірніше, їх у нього було не так багато. Набагато більше грошей він отримує від Владіміра Путіна.

Можливо, для сім'ї самопроголошеного лідера Чечні важливо мати можливість вільно пересуватися країнами Заходу. Ці слова Кадирова показують, що західні санкції працюють.

Що ж тепер говорити про російських чиновників, в яких арештували будинки, квартири, яхти, вигнали сім'ї з Європи. Це означає, що ця сенсаційна історія, яка заважає комфорту життя хазяїнів Росії, працює. Хотілось би, щоб вона працювала ще жорсткіше,

– підкреслив політолог.

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