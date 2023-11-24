Дуже страшний меседж: Кадиров панікує щодо ослаблення позицій в Чечні

Рамзан Кадиров публічно звернувся до Владіміра Путіна з питанням, чому російський диктатор уже так давно не відвідував його республіку. Це може свідчити про страх і хвилювання Кадирова через ситуацію, яка складається у Росії та Чечні.

Таку думку 24 Каналу висловив прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв, зауваживши, що життя і правління Кадирова напряму залежать від Путіна. Такі панічні настрої чеченського лідера останніми місяцями стали дуже помітними.

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Чого боїться Кадиров

Останнім часом Путін поводиться дуже активно. За словами Закаєва, Кадиров розуміє, що на усіх цих зустрічах був двійник російського президента. Якщо навіть двійник не погодиться приїхати в Чечню, то це стане серйозним сигналом, який свідчить про ослаблення позицій чеченського лідера.

Зміна керівника фсб у Чечні – це теж дуже тривожний меседж для Кадирова. Через це він і зробив таку заяву, щоб дізнатися, чи погодиться Путін прилетіти у Чечню,

– розповів Ахмед Закаєв.

Тривожні настрої Кадирова можуть свідчити про те, що у Чечні готують несподіванки для теперішнього режиму. Наприклад, якщо ситуація на фронті в Україні зміниться, "система" вирішить, що потрібно "перекинути" все на Путіна й закінчити війну, то Кадирова можуть використати. Тоді Кремлю буде потрібна хоч якась перемога, а отримати її можна буде у Чечні, поваливши режим Кадирова.

"Сценарій, який вони готували перед вторгненням в Україну, мовиться про третю чеченську війну, – цей сценарій досі зберігається, тому Кадиров має про що хвилюватися", – додав прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном.

Ахмед Закаєв пояснив, що свідчить про ослаблення режиму Кадирова: дивіться відео

Чи справді можуть усунути Кадирова

При живому Путіні такий розвиток подій навряд чи можливий. Проте, за словами Закаєва, саме від того, як розгортатиметься ситуація в Україні, залежатиме життя російського диктатора.

Кадиров справді має особливе ставлення у Путіна, який використовує його для задоволення своїх цілей. Наприклад, для ліквідації політичних опонентів, рейдерства, залякування олігархів. Після кожного злочину, який скоював Кадиров на федеральному рівні, Путін його нагороджував.

Силові структури й оточення так званого російського президента розуміли, що Кадиров керується виключно вказівками диктатора, тому дозволяли йому робити все, що заманеться.

Ми розуміємо, що Путін і Кадиров виникли через "беззубість" і політичну недалекоглядність західних політиків, які закривали очі на всі їхні злочини. Якби Україна не показала такий опір, її теж могли зрадити. Але бачачи потужність України, волю та дух народу, ніхто цього не зробить,

– наголосив Закаєв.

На Заході розуміють, що сьогодні йде війна не тільки проти України, але й проти всієї цивілізації. Адже всі досягнення міжнародної спільноти опиняться під загрозою, якщо Україна програє.

"Доки триватиме війна в Україні, Кадирова ніхто не чіпатиме. Як тільки відбудуться зміни й Росія намагатиметься вийти з цього капкану, то наступним стане Кадиров і його бандитське оточення", – підсумував прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном.

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