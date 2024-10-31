У Зеленського чесно відповіли, чи може Росія прикривати стратегічні об'єкти військовополоненими

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що внаслідок атаки по Російському університету спецназу 29 жовтня нібито постраждали українські військовополонені.

Путінський посіпака похизувався буцімто на кожному стратегічному об'єкті на території Росії або республіки наразі утримують українських військовополонених. В інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав, чи дійсно Росія може вдаватися до такої практики.

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Де Росія утримує полонених

Росія нащадок репресивних й геноцидних технологій, які використовували під час Другої світової війни. За словами Подоляка, зараз неможливо встановити, де росіяни утримують українських полонених. Адже ні моніторингова місія ООН, яка мала б з'ясувати це, ні поготів Міжнародний комітет Червоного Хреста не хочуть працювати над цим.

Їм байдуже й мало турбує, що хтось порушує Женевські конвенції щодо ставлення до полонених. Треба вже закінчити тему, що ООН чи Червоний Хрест можуть впливати на якісь процеси,

– наголосив радник голови ОПУ.

Хто міг атакувати університет у Чечні

Крім того, радник голови ОПУ зауважив, що не впевнений у тому, що університет спецназу у Чечні атакувала Україна. Адже на Кавказі починаються певні процеси.

Дагестан й Інгушетія мають конфлікт з Кадировим після того, як він підтримав одну зі сторін після перестрілки у центрі Москви. Тому я не впевнений, що Чечню сьогодні атакує Україна, а не сусіди, які хочуть перерозподілу,

– мовив Подоляк.

До того ж інгуші й дагестанці розуміють, що всі слова Владіміра Путіна про російську армію чи все, що продавав Кадиров про своїх спецназівців не відповідають дійсності.

Я думаю, якби Україна сьогодні масштабувала удари по території Росії, то там був би зовсім інший соціальний настрій й тоді б ці події були активізовані й ми бачили б з вами зовсім іншого рівня внутрішню війну, зокрема на території Кавказу,

– додав Подоляк.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко сказав, що атака дрона на університет спецназу Росії у Чечні є "привітанням для кадирівців, щоб вони не забували, що війна може бути у них вдома безпосередньо".