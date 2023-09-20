Скоріше живий, ніж мертвий: у ГУР розповіли, які наслідки матиме смерть Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у дуже важкому стані. У ГУР зазначили, що хоча кремлівський посіпака ще живий, за його спадщину вже розгорілася боротьба.

Вже кілька днів у ЗМІ ширяться чутки про можливу "смерть" кремлівського посіпаки Рамзана Кадирова. У ГУР радять не радіти передчасно.

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"Дон" не помер

Кадиров поки живий, зазначив в ефірі телемарафону представник української розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що наразі немає жодних підтверджень його смерті. Водночас відомо, що глава Чечні перебуває у дуже важкому стані. І це вже впливає на політичні процеси навколо його режиму і в цілому архітектуру режиму Путіна. Якщо Кадиров таки помре, це матиме наслідки, як і для Ічкерії, так і для Кремля.

Ймовірні наслідки смерті Кадирова

По-перше, йдеться про майбутню боротьбу за перерозподіл тіньових потоків та корупційних сфер впливу. Хоча Кадиров ще й не заплющив очі на віки вічні, його оточення вже заметушилося.

Режим Кадирова глибоко дотаційний. І це все кошти з російського бюджету і не лише. Це низка бізнесів, зокрема й на окупованих територіях. І за цю спадщину вже починається боротьба,

– наголосив Юсов.

По-друге, смерть "Дона" – додатковий шанс для борців за незалежність Ічкерії та інших поневолених народів Кавказу і Росії.

Я переконаний, що є люди, які цим шансом ефективно скористаються,

– зазначив розвідник.

По-третє, "відхід" Кадирова – виклик для режиму Кремля, оскільки саме з його ім'ям пов'язаний відносний терористичний спокій у самій Чечні.

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