Руки сіпаються: на зустрічі з Путіним у Кадирова сталася істерика
Глава Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Зустріч запам’яталася сіпанням рук Кадирова, великою кількістю дивних моментів і "цікавих" заяв, які нафантазували обидві сторони.
На тлі розмов про важку хворобу Кадирова, він все-таки прибув на робочу зустріч з Путіним. При собі мав багато листків, текст на яких був надрукований великим шифром, напевно, щоб чеченський диктатор не помилився.
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Чим запам'яталася зустріч
У документах, які тримав Кадиров, певні речення не тільки виділили, але й підкреслили жирним шрифтом, ймовірно, щоб він знав, на чому слід акцентувати Путіну. Далі почалася найцікавіша частина зустрічі – Кадиров взявся фантазувати про успіхи на фронті, розповідав про уявні результати в гуманітарному та бойовому напрямках.
Глава Чечні не забув похвалитися, як його "тік-ток" війська нібито беруть у полон та щодня когось знищують. Але сам він так і не подужав вимовити слово Abrams. Американські танки Кадиров чомусь назвав "Абрамуси", додав, що ніхто їх не боїться і взагалі це начебто Росія робить їм рекламу.
Як відбувалася зустріч Путіна і Кадирова: дивіться відео
Збоку зустріч диктаторів виглядала кумедно і зовсім недолуго. Комічності ситуації додавав і Путін, який спочатку ніяковів, далі уважно читав документи, а потім з усмішкою дивився на Кадирова.
Такі моменти неможливо не помічати, навпаки їх треба фіксувати й використовувати, щоб всі недолугі ситуації, які породжує країна-агресорка, якнайдовше залишалися в пам`яті.
Рамзан Кадиров: останні новини
- Про серйозні проблеми зі здоров'ям у самопроголошеного лідера Чечні говорять вже давно. Через це він тривалий час навіть не з'являвся на публіці. Повідомляли, що в Кадирова проблеми з нирками, він переніс низку медичних втручань і невдалу операцію.
- У мережі з'явилося ще одне відео з Кадировим. На ньому можна побачити його зустріч з очільником росгвардії Віктором Золотовим. На нових кадрах Кадиров погано виглядає і ледве розмовляє. За попередньою інформацією, знімання відбувалися у приміщеннях, розташованих поряд із 5-м корпусом Центральної клінічної лікарні, де нібито лікувався Кадиров. Однак на відео Золотов заявив, що вони зустрічаються у росгвардії.
- Нещодавно увагу до себе привернув і син Кадирова Адам. 15-річний хлопець побив жителя Волгограда Микиту Журавеля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. Такий вчинок сина чеченський лідер підтримав і навіть похвалив. Згодом у себе в інстаграмі підліток опублікував допис, в якому тільки підтвердив, що за скоєне взагалі не шкодує, а "слава", яку він здобув йому, напевно, подобається.