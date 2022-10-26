"Не нити, а відбирати зброю у ЗСУ": Кадиров дав "цінні" поради мобілізованим

Глава Чечні Рамзан Кадиров вкотре виступив з цинічними заявами. Цього разу він звернувся до мобілізованих росіян.

Кадиров закликав мобілізованих чоловіків "не плакати", а відбирати зброю та техніку у Збройних Сил України або шукати все необхідне самостійно. Про це глава Чечні заявив у своєму новому відеозверненні, інформує 24 канал.

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Які "поради" мобілізованим дав Кадиров

Зараз мобілізовані знімають відео: цього не вистачає, того не вистачає, старий автомат, форма не та. Гей, зачекайте! Зате з того боку наші вороги мають гарну зброю, гарну форму одягу – все в них є. У них треба забрати, у них заберемо!

– закликав глава Чечні.

За його словами, не треба "плакати", бо мобілізовані нібито "потрібні Батьківщині, державі та президентові".

"Залишіть свої недоліки при собі. Забираємо і техніку, і зброю – і їхньою зброєю їх знищуємо", – сказав Кадиров.

Глава Чечні вважає, що буцімто на сьогодні віруюча і поважна людина не сидітиме вдома, а сама "знайде собі автомат і все, що потрібно, та піде воювати".

Це великий джихад, у якому ми всі повинні брати участь. Наші пращури колись воювали у Велику вітчизняну війну – у них хіба були всі умови? Навіть їсти не було чого. Все одно вони виграли, мали дух, була віра. А що ми? Ми що, плакати маємо? Нам не соромно плакати?

– додав Кадиров.

Що ж, це вкотре показує, що у Росії дійсно не вистачає озброєння, через що вони плачуть та хочуть тікати з війни. До того ж країні-агресорці ніхто не допомагає у постачанні зброї, тому скоро загарбники втечуть з нашої землі.

Цинічні заяви Кадирова

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