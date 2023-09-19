Схоже на один з варіантів "Новачка", – Піонтковський припустив, хто міг отруїти Кадирова

Здоров'я Рамзана Кадирова вже як кілька місяців обговорюють в мережі. Причиною став його зовнішній вигляд, який дуже змінився. Однак проблеми з нирками могли стати не причиною цього, а як і зайва вага – наслідком.

Ворогів у Кадирова – хоч відбавляй. Тому цілком ймовірно, що його проблеми зі здоров'ям з'явились не просто так. Таку думку під час стріму 24 Каналу висловив публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Хто і чому міг отруїти Кадирова

Рамзан Кадиров за останні кілька місяців зовнішньо дуже змінився – у нього з'явились проблеми із зайвою вагою. До того ж його мова стала просто безладною.

Схоже, що це один із варіантів "Новачка" (отрута, є хімічною зброєю – 24 Канал). Кадирова ненавидять усі силові структури Росії. вони не погодили угоду Путіна і Кадирова, бо були за те, щоб "добивати" Чечню,

– наголосив Андрій Піонтковський.

Що відомо про "Новачка"

"Новачок" – нервово-паралітична речовина, яку розробили в російському Державному науково-дослідному інституті органічної хімії і технології. Програма створення цих отруйних речовин мала назву "Фоліант".

Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч.

Свого часу жертвами "Новачка" стали колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. А також так званий російський опозиціонер Олексій Навальний. "Новачок" – нервово-паралітична речовина, яку розробили в російському Державному науково-дослідному інституті органічної хімії і технології. Програма створення цих отруйних речовин мала назву "Фоліант".Агенти групи "Новачок"одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч.Свого часу жертвами "Новачка" стали колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. А також так званий російський опозиціонер Олексій Навальний.

З іншого боку, на думку Піонтковського, отруїти Кадирова могла та ж верхівка влади, яка стояла за Євгенієм Пригожиним та його заколотом. Робили це тому, що розуміють, як сильно смерть лідера Чечні дестабілізує ситуацію в Росії, а особливо владу Владіміра Путіна.

Зокрема, причиною для таких рішень є усвідомлення, що війна давно програна. Однак вона й дає негативно впливає на статки та владу впливових людей у Росії.

"Відхід такого "піхотинця" Путіна як Кадиров – це ще серйозніший удар ніж пригожинський заколот", – підсумував Піонтковський.

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