Постраждав готель "Донбас": окупанти бідкаються про удар з HIMARS по Кадіївці
Окупанти заявили, що у місті Кадіївка під ударом опинився готель "Донбас". Росіяни заявили, що уночі буцімто пролунало 2 потужних вибухи.
Про атаку у мережі заявив голова окупаційної адміністрації Кадіївки Сєргєй Жевлаков прокоментував. За його словами, під час вибухів ніхто не постраждав, однак наслідків у мережі не опублікував, передає 24 Канал.
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На Луганщині "неспокійно"
Жевлаков заявив, що по Кадіївці уночі 6 січня нібито завдали удару нібито з установки HIMARS. Традиційно, окупант звинуватив у всьому Україну.
Було випущено дві ракети, постраждала цивільна інфраструктура, у тому числі будівля готелю "Донбас". На щастя, ніхто не постраждав,
– заявив гауляйтер.
Готель "Донбас", який нібито опинився під ударом: дивіться на карті
Варто наголосити, що у жодному з пропагандистських телеграм-каналів не опублікували наслідки "обстрілу". Можна припустити, що під ударом опинилися військові об'єкти. Окрім того, у ніч на 5 січня місцеві жителі також чули щонайменше 2 потужних вибухи.
До слова, у готелі "Донбас" не вперше квітне "бавовна". Так, у серпні 2022 року та у травні 2023 року там вже лунали вибухи. Ймовірно, окупанти облаштували там якийсь штаб або це їхнє місце базування. Адже існує безліч випадків, коли ворог використовував і продовжує використовувати цивільну інфраструктуру у воєнних цілях.
Що відомо про КадіївкуКадіївка – місто в Україні, адміністративний центр Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області. З 2014 року тимчасово окуповане російськими військами й входить до так званої "лнр". До 2016 року населений пункт називався Стаханов.
Вибухи на Луганщині: останні новини
- У тимчасово окупованому Луганську 6 грудня пролунав потужний вибух. Там підірвали автомобіль з "депутатом" Олегом Поповим. Після вибуху в місті на деякий час зник зв'язок. Вочевидь, окупанти намагалися приховати ліквідацію фаната "русского міра", але у них нічого не вийшло.
- У ніч проти 4 грудня у Луганську також було тривожно – у місті пролунав потужний вибух біля нафтобази. Згодом у ЗСУ підтвердили успішне відпрацювання, а очільник Луганської ОВА Артем Лисогор наголосив, що під ударом опинилося "нафтове серце" росіян в тимчасово окупованому Луганську. За його словами, тепер окупанти не мають у місті нафтобази.
- Увечері 3 грудня неспокійно було й в тимчасово окупованому Алчевську. Там вибухи пролунали в районі металургійного заводу. Що стало причиною вибуху – достеменно невідомо. Одні користувачі мережі стверджували, що невідомі кинули гранату на прохідній Алчевського металургійного комбінату. Інші ж жителі повідомляли, що в районі підприємства знайшли вибуховий пристрій.