Нові обличчя та крок до цифровізації: Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

Кабінет Міністрів України призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Окремий акцент структура зробить на цифровій трансформації.

У списку новопризначених немає звільнених раніше заступників Олексія Рєзнікова. Важливо додати, що єдиним з восьми заступників, хто не втратив свою посаду став Олександр Павлюк.

Дивіться також Почали та робимо перезавантаження, – Умєров про звільнення своїх заступників

Нові обличчя в Міноборони

Кабмін 27 вересня призначив на посаду трьох нових заступників міністра оборони. Ними стали Юрій Джигир, Наталія Калмикова, а також Катерина Черногоренко. Остання стане новим заступником з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, він з початку заснування Мінцифри працював разом з Катериною Черногоренко. Зокрема, вона займалася запуском електронних лікарняних, єМалятко, а згодом — і Армії дронів. До того ж вона змогла масштабувати проєкт від фандрейзингу на безпілотники до великої державної програми. У команді Рустема Умєрова Катерина займатиметься цифровою трансформацією Міноборони.

Щодо інших заступників, то Юрій Джигир в минулому був заступником міністра фінансів України. Він працював над реформами фінансування охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг та соціального захисту. З 2015 року він був позаштатним радником, поки у 2018 його не призначили заступником.

Наталія Калмикова наразі очолює Український ветеранський фонд. З 2017 до 2021 року вона була керівницею військового відділу фонду "Повернись живим". Пізніше два місяці обіймала посаду радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних військ ЗСУ.