Це стиль Путіна, – Піонтковський пояснив, чому диктатор змінив посаду Шойгу

Владімір Путін розпочав у Росії великі кадрові зміни. Він звільнив із посади очільника міноборони Сєргєя Шойгу. Дивно, проте призначив його на іншу посаду – секретаря ради безпеки Росії. Які приховані плани у кремлівського диктатора поки невідомо.

Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що дії Путіна багато у чому перегукуються із політикою Йосипа Сталіна. Він зауважив, що той також, перш ніж позбутися непотрібного йому політика, призначав його на якусь іншу посаду, як це зробив Путін із Шойгу.

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Хитрощі Путіна

Як тільки Путін вкотре зайняв пост "президента" Росії, то одразу ж почав змінювати владне керівництво в Росії. Можливо, диктатор побоюється бунту чи непокори, тому намагається будь-якими методами втримувати владу тільки у своїх руках.

Це стиль Путіна. Він поступово підводити (Шойгу – 24 канал) до "стіни для розстрілів", застосовуючи ту посаду, на яку він його призначив. Так спокійніше і безпечніше,

– висловився Піонтковський.

Він зазначив, що на цій посаді Шойгу не матиме ніякого впливу, тому й отримав її. До нього секретарем ради безпеки Росії був Ніколай Патрушев, який вміло користувався повноваженнями, однак Путін і його звільнив після 16 років служби.

Кадрові зміни у Росії: основне

12 травня в Кремлі відбулися кадрові зміни. Мовиться, що російський президент Владімір Путін прийняв рішення замінити голову міністерства оборони. Це вже нікого не дивує, зважаючи на рішення диктатора щодо перестановок у російському уряді. Це відбувається одразу після "перемоги" Путіна на президентських виборах в Росії.

Владімір Путін вирішив замінити Сєргєя Шойгу на нового кандидата на посаді міністра оборони Росії, що є однією з найбільших перестановок за останні десятиліття. За словами журналістів The Times, основною причиною відставки Шойгу стала потреба Кремля у відповідальному менеджері в міністерстві оборони. Ці кадрові зміни в Росії матимуть прямий вплив на війну проти України.

Кадрові реорганізації на ключових посадах у Росії можуть свідчити про готовність до тривалої війни проти України. Згідно з доповіддю Інституту вивчення війни від 12 травня, Путін призначив Андрєя Бєлоусова міністром оборони Росії, замінивши Сєргєя Шойгу, який тепер перейшов на посаду секретаря ради безпеки.

Патрушев багато років був однією з найбільш впливових людей у Росії та близьким до Путіна. Його навіть вважали наступником диктатора. Розпочинав той свою кар'єру у ленінградському управлінні КДБ, а згодом став і директором ФСБ Росії, що дозволило в майбутньому здобути вплив у Москві.