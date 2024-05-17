Вибір Сі Цзіньпіна: що означає призначення Бєлоусова главою міноборони Росії
Китай намагається взяти під контроль російський військово-промисловий комплекс. Про це свідчить призначення на посаду міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова, який є людиною президента КНР Сі Цзіньпіна.
Таку думку 24 Каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, Бєлоусов буде відповідати перед Сі Цзіньпіном за розвиток російського мілітаризму.
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"Китай намагається взяти під контроль російський ВПК. Про це свідчить призначення Бєлоусова, який до того очолював російсько-китайську інвестиційну комісію. Це людина Сі Цзіньпіна, яка буде відповідати перед ним за розвиток російського мілітаризму", – сказав він.
Бєлоусов – людина Сі Цзіньпіна
Артур Харитонов зазначив, що Бєлоусов – людина путінської системи. Однак його обрав саме Сі Цзіньпін. Невипадково у листопаді 2022 року Бєлоусова призначили на посаду голови російсько-китайської інвестиційної комісії, яка відповідала за залучення китайських коштів до Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Також саме Бєлоусов відповідав за забезпечення товарообігу, який сьогодні є між Росією та Китаєм. Мовиться про 240 мільярдів доларів. Він курував весь цей процес щодо економіки та грошей.
Є багато аналітики щодо того, як Бєлоусов буде забезпечувати розвиток російського ВПК. Є питання, звідки будуть йти всі компоненти, кошти, інвестування та підтримка цієї галузі. Росія жодного дня повномасштабної війни не провела без китайської допомоги,
– сказав президент громадської організації.
Призначення Бєлоусова: головне
- У Кремлі 12 травня відбулися кадрові перестановки. Російський диктатор Владімір Путін вирішив звільнити Сєргєя Шойгу з посади глави міноборони. Тепер він буде секретарем Радбезу замість Ніколая Патрушева.
- Путін призначив на посаду міністра оборони Андрєя Бєлоусова. Раніше він був економічним радником так званого очільника Кремля та першим віцепрем'єром. Видання Bloomberg з посиланням на інсайдера написало, що Путін довіряє Бєлоусову та вважає його чесним та не корумпованим.
- Замість Бєлоусова першим віцепрем'єром став Денис Мантуров. Зокрема, кремлівський диктатор підписав документи про затвердження нових міністрів уряду й офіційно призначив очільників міністерств спорту, транспорту, промисловості й торгівлі, енергетики, а також міністерства сільського господарства.