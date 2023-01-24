Політолог пояснив, чому багато скандальних звільнень відбулися одночасно

Президент Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в уряді. Переважну більшість звільнень пов'язують зі свіжими корупційними скандалами.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він пояснює концентрацію скандалів, пов’язаних з урядовими особами та низку їхніх звільнень з накопичувальним ефектом.

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Політолог згадав, наприклад, гучний скандал, який відбувся наприкінці серпня 2022 року, пов'язаний з розкраданням гуманітарної допомоги у Запоріжжі. У листопаді стався скандал з керівником Дніпропетровщини, там на утримання доріг виділялися рекордні суми коштів.

Сподіваюся, що влада нарешті починає дивитися, що дійсно відбувається на внутрішньому фронті. Якщо армія наша працює вже за заданими стандартами, то інші структури теж мають це робити,

– додав Загородній.

Корупційні скандали

Політолог згадав також роботу Служби безпеки України, яка активно працює з ворогами всередині держави.

Загородній зауважив, що в перші місяці війни чиновники "трохи перелякалися, а тепер повертаються і збираються красти уже під час війни, що найбільш огидно".

Крадуть в таких масштабах, начебто в країні нічого не відбувається,

– додав спікер.

Він припустив, що і західні партнери України починають ставити питання про те, що відбувається всередині країни.

"Платники податків західних країн хочуть бачити, що гроші не розкрадаються. Еліти західних країн є відповідальними перед своїм народом, тому вони ставлять ці питання нашому уряду", – наголосив політолог.

Гучні звільнення: останнє