Кадрові зміни в уряді підуть двома "траншами", – Арахамія

9 жовтня 2021 , 01:55
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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Глава фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія прокоментував потенційні ротації в Кабінеті Міністрів України. За його словами, вона може зачепити 3 – 5 людей.

Причому не за один раз, а "двома траншами". Про це керівник монобільшості у Верховній Раді розповів у телеефірі 8 жовтня.

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Кількох міністрів в уряді Шмигаля замінять – причому "двома траншами"

Кадрові перестановки в уряді Дениса Шмигаля Верховна Рада таки планує зробити. Щонайменше, про це у телеефірі 8 жовтня заявив очільник фракції монобільшості "Слуга народу" Давид Арахамія.

  • За його словами, крісла можуть втратити від 3 до 5 міністрів.
  • Що цікаво, урядові кадрові питання збираються розділити на "два транші".

Ми говорили, що це може бути 3 – 4, можливо, 3 – 5 осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі,
– сказав Арахамія.

Цікавий нюанс: за словами Арахамії, ротації в уряді Шмигаля дещо відтермінували через нагальніше питаннявідставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Але вже наступного тижня "слуги" будуть обговорювати зміни міністрів, а ще через тиждень – втілювати прийняті щодо цього рішення.

Зверніть увагу:

  • У ЗМІ вже давно говорять про те, що восени 2021 року у Кабміні кадрові зміни неминучі, але – знайти нових кандидатів на міністерські посади дуже складно.
  • Утім, ще 24 вересня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що 3 – 4 міністри втратять посади. Прізвищ цих чиновників вона не назвала.
Автор: Олесь Друкач