Держава має стати більш прозорою, – Подоляк пояснив кадрові зміни у владі

Сьогодні відбулись важливі кадрові перестановки в українській владі і гучні звільнення. Напередодні було затримано заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.

Президент України Володимир Зеленський запустив абсолютно справедливу компанію щодо політичної відповідальності за певні дії. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, ефективність держави і її ключового керівника полягає в тому, щоб визнавати помилки і виправляти їх.

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Президент ухвалив відповідне рішення

Радник Глави ОП наголосив, що Україна вже 11 місяців перебуває в стані війні. І весь цей час українське суспільство віддає останнє армії і державі. Адже люди усвідомлюють, в якому часі вони живуть і мають щире бажання виграти війну.

Водночас низка чиновників різних рангів (без відносно до конкретних осіб) поводять себе дуже дивно. Вони не тільки не віддають кошти на допомогу армії, а хочуть щось забрати у держави і у суспільства, яке віддає все,

– вважає він.

За його словами, Президент все це бачить і ухвалює відповідне рішення.

"Тому що триває війна і не можна в цей важкий час хизуватись певним рівнем життя чи додатковими здобутками, які не відповідають заробітним платам", – наголосив він.

Подоляк підкреслив, що така поведінка деморалізує суспільство, а держава не може такого дозволити. Адже нас постійно атакує Росія.

"Ми весь час говоримо людям, що розуміємо, що нам всім важко, але потрібно потерпіти, і ми терпимо разом з вами", – зауважив він.

У суспільства є запит на справедливість

На його думку, далеко не всі чиновники можуть це сказати, тому що дехто став інакше виглядати під час війни. І це несправедливо, а у суспільства є фантастичний запит на справедливість.

У держави і суспільства була солідарна відповідальність в тому, що один без одного ми цю війну не виграємо. Але коли суспільство починає сумніватись у державі, тоді немає солідарності і немає відчуття справедливості, що ми всі разом платимо велику, але справедливу ціну за війну,

– наголосив радник глави ОП.

Саме тому, на його думку, перші кадрові перестановки мають зробити більш чітким зв'язок між суспільством і державою. Держава має стати більш прозорою, справедливо, відповідальною, ефективною. Суспільство має бачити це, а також наслідки, якщо хтось не розуміє цього хтось з чиновників.

За словами Подоляка, сьогодні держава показала дуже простий алгоритм:

політична відповідальність: це відставка чиновників, вони мають звільнити свої посади;

юридичні наслідки: після того, як чиновники покинули свої кабінети, слідчі органи мають провести всю роботу по тім чи іншим міністерствам, державним інституціям;

компенсація: чиновники мають компенсувати все, зокрема, строками ув'язнення.

"Сьогодні у нас немає вибору поводити себе інакше, якщо ми хочемо здобути перемогу", – зауважив він.

Михайло Подоляк про кадрові зміни у владі: дивіться відео

Влада має швидко і прозоро виправляти помилки

Радник глави ОП зазначив, що будь-яка країна потерпає від корупції. На жаль, не всі чиновники мають моральний стрижень. Але українська влада має швидко і прозоро виправляти помилки.

Питання не в тому, щоб потім працевлаштувати цих людей, бо людина, яка взяла хабаря і це доведено, не може бути десь працевлаштована. Не тільки вона, а всі хто брав участь у розподілі цього хабаря. Більш того, вони мають піти під юридичну відповідальність. І тільки це буде формувати довірчі відносини між суспільством і державою,

– вважає він.

Подоляк наголосив, що також не треба забувати про інформаційні спроби Росії деморалізувати Україну.

"Проте, якщо чиновник краде і це очевидно суспільству, дії Росії не можуть бути виправданням для нього. Країна-агресорка продовжить це робити і буде вкладатись в інформаційні провокативні компанії проти нас", – підкреслив він.

Але, за його словами, жорстка реакція Президента свідчить про те, що інформаційних впливів Росії також можна позбутись, якщо держава правильно реагує, – резюмував Михайло Подоляк.