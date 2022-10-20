Росія анонсувала підрив Каховської греблі: Хлань пояснив, чому окупанти на це не підуть

Якщо росіяни підірвуть Каховську греблю, Крим залишиться без води. Після вибухів на Кримському мосту це буде друга репутаційна втрата в сенсі окупованого півострова.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Раніше він розказав про те, що росіяни готують провокації, масово збирають "Гради".

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Росіяни не підірвуть греблю

Хлань зазначив, що до підриву греблі Каховської ГЕС справа не дійде, бо кримський канал одразу залишиться без води й це буде друге репутаційна втрата окупантів після підриву Кримського мосту. Окупанти на це не підуть.

Вони не зможуть це пояснити своєму російському виборцю й електорату,

– зауважив депутат Херсонської облради.

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Ситуація для окупантів стала важкою

Військовий ТрО продовжив, що на правому березі Дніпра ситуація для окупантів стала дуже важкою. Втрати, які вони несли на правому березі, та зруйнована логістика не сприяють росіянам. Підрив Кримського мосту зупинив постачання в повному обсязі того, що треба. Крім того, ЗСУ знищили трубопровід під Антонівським мостом, яким окупанти постачали паливо на правий берег.

"Ситуація йде до зими, й окупанти зрозуміли, що вони не зможуть утримувати правобережжя, якщо є проблеми навіть з таким простим питанням, як пальне, яким треба забезпечувати і військові частини, і цивільну інфраструктуру, лікарні тощо. Забезпечити безперебійне електропостачання, газопостачання вони не зможуть. А втрати, яких вони зазнавали на фронті, не замінять мобілізовані",

– наголосив він.

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