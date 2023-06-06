Знищують усе, перш ніж піти: підривом Каховської ГЕС росіяни показують, що тікатимуть з Криму

Росіяни вдалися до цинічного підриву Каховської ГЕС, що розташована на Херсонщині. В результаті цинічного злочину затоплено чимало населених пунктів.

Це техногенна та екологічна катастрофа. Про це 24 Каналу сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Росіяни готуються йти

Наразі можна говорити про правобережжя, яке підконтрольне Україні. Що ж до лівого берега, там також є затоплення.

Пів року тому вони (росіяни – 24 Канал) почали евакуювати людей з Каховки, Нової Каховки і таке інше. Вже тоді йшлося про ймовірність підготовки цього теракту,

– зауважив член Меджлісу.

Проблема ірраціонального використання води росіянами у Криму постала вже давно. За словами Барієва, вони адаптувалися під те, що вподовж 8 років не подавалася вода Північно-Кримським каналом. Вони використовували воду з озер, зокрема ту, яка була заборонена. Після початку повномасштабної агресії, коли загарбники взяли під контроль південь України і зробили суходільний коридор, вода знову пішла.

У Криму була велика кількість опадів, там дуже багато води. Але до 2025 року прогнозують велику засуху.

На мій погляд, цей теракт з одного боку свідчить про наміри зупинити контрнаступ Сил оборони України, а з іншого – росіяни не збираються залишатися в Криму. Ми бачимо, як вони знищують усе, перш ніж піти,

– відзначив Барієв.

Так, окупанти можуть знищити і ТЕЦ, і хімічні заводи. Від цих варварів можна очікувати усе, що завгодно.

"Це також впливає на зміну клімату. Нам потрібно готуватися і на всіх рівнях привертати увагу всього світу до цих техногенних катастроф, які створює Росія", – підсумував член Меджлісу.

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