Каховська ГЕС не підлягає відновленню: скільки часу потрібно, аби збудувати нову станцію

Після деокупації Україні доведеться будувати нову станцію на місці Каховської ГЕС. Зруйновані Росією споруди, на жаль, не підлягають відновленню.

Ба більше, на думку гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, на це піде чимало часу. Втім, перші проєктні рішення щодо цього питання розглядають вже сьогодні.

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Найперше, що потрібно зробити сьогодні — перегородити зруйновану дамбу і забезпечити водою населення, сільське господарство і промисловість,

– наголосив Сирота.

За його словами, Україна акумулюватиме воду на верхніх водосховищах для того, щоб після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище.

Скільки часу знадобиться, аби побудувати нову станцію

В Укргідроенерго вважають, що для того, щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років. При цьому – у режимі роботи 24 на 7.

Окрім цього, на її створення необхідний мінімум 1 мільярд євро.

"Ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджена не тільки станція, але і переїзди, водопостачання, газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Зараз розробляємо проєкт розміщення станції", – додали в Укргідроенерго.

У Мінекономіки раніше порахували вартість нової станції

Перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що будівництво нової ГЕС може коштувати для України близько 1 мільярда доларів. Все тому, що йдеться не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

До речі, нову Каховську ГЕС планують побудувати на тому ж місці. В Укргідроенерго сподіваються, що нижня водозливна гребля не підірвана, а якщо й підірвана, то вся вода зійде з водосховища.

Зараз 3 – 4 області будуть потерпати від нестачі води.

Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС