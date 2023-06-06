Є 3 фактори, – військовий оглядач пояснив, чому Росія підірвала Каховську ГЕС

Окупанти раптово підірвали Каховську ГЕС в ніч на 6 червня. Цей вчинок демонструє схиблену логіку російських загарбників.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС щонайменше з трьох причин.

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Навіщо Росія знищила Каховську ГЕС

Як наголосив Мусієнко, є різні причини, чому Росія пішла на таких крок. Вони спрямовані і на українське суспільство, і на Збройні Сили України, і на міжнародну спільноту.

Насамперед російські окупанти намагалися завадити українським військовим перетинати Дніпро. Вже досить давно була інформація, що деякі сили могли перебувати на островах поблизу лівого берега Херсонщини.

Крім того, підрив Каховської ГЕС – це сигнал для міжнародної спільноти. Росія демонструє, що є абсолютно неврівноваженою та неадекватною і нібито готова на будь-які кроки, аби зупинити подальший контрнаступ ЗСУ.

Все, що потрібно знати підрив Каховської ГЕС, яку знищили російські окупанти, – читайте в хронології 24 Каналу . Зараз триває евакуація жителів з підтоплених населених пунктів на правому березі Херсонщини.

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Ще одна причина – спроба деморалізувати українське суспільство. Але цей пункт абсолютно не спрацює. Люди лише ще більше бажатимуть помсти окупантам.

Цей пункт не працює. Окупанти мали б це розуміти до повномасштабного вторгнення. Не розуміли тоді. Не розуміють і зараз. Є ось такі три фактори. А сприймати підрив Каховської ГЕС можна як акт відчаю від окупантів,

– розповів Мусієнко.

Підрив Каховської ГЕС: коротко