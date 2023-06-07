З моменту підриву на Каховській ГЕС рівень води вже підвищився на 5 метрів, – ДСНС

7 червня 2023, 11:34
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Через підрив Каховської ГЕС вода продовжує прибувати. У ДСНС розповіли, яка зараз ситуація на Херсонщині.

Так, станом на ранок 7 червня спостерігається значне підвищення води. Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація з водою

За словами Хорунжого, станом на ранок зафіксовано підвищення води з моменту аварії на ГЕС – приблизно на 5 метрів на посту Херсон.

А на посту Нікополь – зниження води йшло 2,2 метра. Тобто зараз на Херсоні збільшується,
– зазначив він.

Що відбувається через підрив Каховської ГЕС: останні новини

  • Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки затопленого Півдня України. Масштаби катастрофи вражають.
  • До речі, у Скадовському районі люди скаржаться, що так звана окупаційна "влада" втекла. У людей відсутнє електропостачання, а також пропадає зв'язок. Люди буквально сидять на дахах своїх будинків, чекаючи на допомогу.
  • На трагедію вже відреагував президент США Джо Байден. Американський лідер пообіцяв допомогти Україні. До того ж він наголосив, що не залишить нашу державу.
  • Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що Україна неодмінно відбудує станцію. За його словами, нову Каховську ГЕС побудують на тому ж місці вже після деокупації.
  • У Міністерстві аграрної політики кажуть, що лише на правобережжі Херсонської області, за попередніми даними, затопить приблизно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.
  • За даними Генштабу ЗСУ, росіяни підірвали ГЕС для того, щоб не допустити просування наших військових. На жаль, теракт став причиною того, що близько 80 населених пунктів – у зоні підтоплення.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що у зоні затоплення наразі залишаються десятки тисяч людей. Він зазначив, російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду за десятки років. Реакція світу має бути миттєвою.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає саме Росію винною у цій катастрофі, а очільниця МЗС Анналена Бербок взагалі назвала це злочином проти цивільних.

Автор: Софія Ковнір