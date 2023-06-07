З моменту підриву на Каховській ГЕС рівень води вже підвищився на 5 метрів, – ДСНС
7 червня 2023, 11:34Читать новость на русском
Через підрив Каховської ГЕС вода продовжує прибувати. У ДСНС розповіли, яка зараз ситуація на Херсонщині.
Так, станом на ранок 7 червня спостерігається значне підвищення води. Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Яка ситуація з водою
За словами Хорунжого, станом на ранок зафіксовано підвищення води з моменту аварії на ГЕС – приблизно на 5 метрів на посту Херсон.
А на посту Нікополь – зниження води йшло 2,2 метра. Тобто зараз на Херсоні збільшується,
– зазначив він.
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