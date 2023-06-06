Не мали чим прикривати південний фронт: Світан пояснив, чому Росія підірвала Каховську ГЕС

Російські окупанти свідомо підірвали Каховську ГЕС. Вони мали дві серйозні проблеми й обрали меншу з них.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, підрив Каховської ГЕС – це спланована операція російських окупантів. Вони ще минулого року замінували цю територію.

До теми Україна скликає Радбез, триває евакуація: головне про підрив Росією Каховської ГЕС

Росіяни мали 2 проблеми

Як наголосив Світан, в російських окупантів було дві серйозні проблеми на цьому напрямку. Ймовірно, українські військові були готові до форсування Дніпра в районі Херсона з подальшим виходом через 1 – 2 тижні до Криму.

Росіяни намагалися цьому запобігти й підірвали Каховську ГЕС. Однак втратили величезну частину власних укріплень та мінних полів на лівому березі.

У них була "вилка". І вони ось так вийшли з ситуації. Змили свої укріплення, але не дали нашим військам форсувати Дніпро. Значить Росія нічим було прикривати принаймні Харківський фронт,

– зауважив Світан.

Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Основна частина води може зійти близько за 1,5 – 2 тижні. Однак окупанти не зможуть відновити власні захисні споруди, адже певна кількість води на глибині ще перебуватиме. Ймовірно, росіяни будуть змушені відходити ближче до території Криму, де вже облаштовані певні позиції.

Підрив Каховської ГЕС: коротко

В ніч на 6 травня російські окупанти раптово підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього теракту частина території Херсонщини виявилася підтопленою.

В Херсонській облраді повідомили, що зараз неможливо зв'язатися з мешканцями Нової Каховки, адже росіяни глушать зв'язок. Відомо, що люди покидають місто.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що у такий спосіб окупанти намагаються зупинити деокупацію українських територій. Також вони хочуть відвернути увагу росіян від подій в Бєлгородській області.