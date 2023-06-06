Каховська ГЕС уже вся під водою: ДПСУ показала відео

Російські військові вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Зранку гідроелектростанція вже повністю пішла під воду.

Держприкордонслужба опублікувала відео після того, як окупаційні війська Росії підірвали Каховську ГЕС. На кадрах видно, що Каховська ГЕС пішла під воду.

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Станція відновленню не підлягає

Каховська ГЕС, яка була призначена для регулювання стоку Дніпра, повністю затоплена водами річки. В "Укргідроенерго" заявили, що станція відновленню не підлягає.

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