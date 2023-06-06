Каховська ГЕС уже вся під водою: ДПСУ показала відео
6 червня 2023, 10:53Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Російські військові вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Зранку гідроелектростанція вже повністю пішла під воду.
Держприкордонслужба опублікувала відео після того, як окупаційні війська Росії підірвали Каховську ГЕС. На кадрах видно, що Каховська ГЕС пішла під воду.
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Станція відновленню не підлягає
Каховська ГЕС, яка була призначена для регулювання стоку Дніпра, повністю затоплена водами річки. В "Укргідроенерго" заявили, що станція відновленню не підлягає.
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Російські терористи підірвали Каховську ГЕС: що відомо
- ОК "Південь" зранку 6 червня повідомило, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Підрив гідроелектростанції стався між 2 та 3 годинами ночі.
- За даними партизанів з руху "Атеш", Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205 мотострілецької бригади.
- Після підриву гідроелектростанції, яка зруйнована вщент, розпочалася евакуація правобережної частини Херсонської області. За даними МВС, станом на 10 ранку вже евакуйовано 742 особи. Зокрема, людей евакуюють з Херсона, де в небезпеці опинилися жителі мікрорайону Острів.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російського теракту є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У Херсонській ОВА заявили, що в критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
- Відомо, що води Дніпра вже затопили близько десяти населених пунктів на правому березі. Вода швидко прибуває до Нової Каховки. Натомість росіяни глушать зв'язок, щоб люди не могли отримати інформацію.
- Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. У ЗСУ стверджують, що окупований Крим ризикує залишитися без води на роки через підрив гідроелектростанції.
- На підрив Каховської ГЕС відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави звинуватив окупантів у тероризмі, а також наголосив, що Росії не вдасться зупинити Україну.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія спричинила, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставила під загрозу життя тисяч цивільних осіб. За його словами, єдиний спосіб зупинити Росію – це вигнати її з України.