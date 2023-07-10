Величезні тріщини та затонулі човни: який вигляд має обміліле Каховське водосховище
10 липня 2023, 07:50Читать новость на русском
Росіяни трохи більш як місяця тому, 6 червня 2023 року, підірвали Каховську ГЕС. Врешті Каховське водосховище повністю обімліло та перетворилось на висушену землю.
На кадрах видно, що на місці, де колись була вода, тепер суха земля. Наслідки підриву Каховської ГЕС масштабні, зокрема, навіть повністю загинув рідкісний вид риби, пише 24 Канал.
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Як виглядає Каховське водосховище
Нові кадри з території обмілілого Каховського водосховища,
– підписали відео в місцевому телеграм-каналі "НикВести".
Як виглядає Каховське водосховище: дивіться відео
Останні новини про наслідки підриву Каховської ГЕС
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак показав кадри з Дніпра після підриву Каховської ГЕС. Зокрема, у річці в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС практично немає води.
- Також внаслідок підриву росіянами ГЕС Каховське водосховище перетворилось на пустелю. В Укргідроенерго заявили, що водосховище, яке місцеві жителі називали Каховським морем, – знищене.
- Експерти заявили, що на місці, де колись вода сягала декількох метрів, тільки оголена земля, яка вкрилася глибокими тріщинами.
Фахівці кажуть, що зі знімків видно – значна частина поверхні стала коричневого кольору. Це означає, що водосховище не лише осушилося, а й фізично перетворюється на пустелю.