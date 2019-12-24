Какие риски ждут украинскую экономику в 2020 году

2019 год стал для Украины годом продолжения экономического роста. Не было ни прорыва, ни обрыва. Глобального кризиса так и не случилось. Надо заметить, что украинская экономика открытая и очень чувствительная к глобальным пертрубациям и в случае наступления масштабного мирового кризиса мы бы сразу это почувствовали. Но пока пронесло. Что ждет Украину в 2020 году – читайте в материале.

Почему ждали кризис?

Пока мировая экономика продолжает двигаться вперед, пусть и замедлив движение. Основная проблема – торговые войны, которые начал Трамп. И тот факт, что сейчас США и Китай близки к разрешению конфликта, очень позитивен для будущего экономики.

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Почему ждали кризис? Потому что мировая экономика растет уже давно. А американская экономика, как драйвер, так рекордно долго. Никогда еще в своей истории экономика США не росла такой длительный период времени. Это и заставляет ожидать, что мы близки к завершению цикла. Можно ли угадать, когда экономика налетит на риф? Нет, в том то и дело. Кризисы всегда становятся результатами "Черных лебедей", непредсказуемых событий, которые вызывают эффект домино.

Почему кризисы нельзя предсказать?

Все просто. Если есть очевидная причина для кризиса, то с ней борются. И она не становится причиной кризиса. Поэтому и предсказание даты падения есть неблагодарная ведь. И те, кто потом становятся провидцами больших депрессий, просто каждый год говорят, что скоро кризис. И рано или поздно угадывают.

Поэтому пока мировая экономика движется вперед. Надо заметить, что сейчас в мире очень дешёвые деньги. И вот в истории периоды очень дешевых денег заканчивались только в случае появления не экономических проблем, таких как войны, эпидемии или глобальные катастрофы. Но это так, забавный факт. Или не очень забавный. Просто факт.

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Как заканчивает 2019 год украинская экономика

Украинская экономика заканчивает 2019 год в хорошей форме. Год политических рисков, которые очень пугали инвесторов, еще 12 месяцев назад, оказался не таким и плохим. Политические риски не реализовались, экономическая политика осталась без изменений.

В итоге:

экономика даже ускорилась и растет уже 16 кварталов подряд,

средняя зарплата вышла на рекордный в истории Украины уровень в долларах,

инфляция опустилась до 5%, что является наименьшим уровнем за последние 6 лет,

а гривна заканчивает год гораздо сильнее, чем год назад.



Гривна заканчивает 2019 год гораздо сильнее, чем 2018

Нельзя сказать, что это хорошо для экономики в целом – сильная гривна, ведь это негативно влияет на экспортеров и на наполнение бюджета, но отражает абсолютно естественные экономические процессы. Во втором полугодии удалось ускорить реализацию программы МВФ. И парламент, еще в турборежиме, принял достаточно много правильных экономических законов. В то же время, пока не удалось сделать прорыв.

Та же земельная реформа пока забуксовала под давлением популистов. Но в целом прогнозы на следующий год остаются умеренно позитивными. Если не случится ничего экстроординарного, не будет форс-мажора.

Риски для украинской экономики на 2020 год

► Ключевой риск для украинской экономики на 2020 год – потеря поддержки МВФ. Основной риск для сотрудничества с МВФ имеет и имя и фамилию – Игорь Коломойский. Поэтому так важны дела по Приватбанку, где пока тоже ничья. Государство еще не вышло на прямой конфликт с олигархом, но очевидно, что он уже не получает то, что он хочет.



Игорь Коломойский – один из рисков

► Следующий год будет пиковым по внешним выплатам, что делает сотрудничество с МВФ еще более критическим. В то же время, не правда, что вокруг шеи внуков украинцев затягивается долговая петля. Долговая нагрузка снижается, в том числе и благодаря сотрудничеству с МВФ, и отношение гос долга к ВВП за последние три года снизилось с 80% до 52% к ВВП.

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► А если говорить об обслуживании долга, то оно вполне себе подходит к комфортной отметке в 10% от бюджета, что уже гораздо меньше, чем тратят Италия или Греция. В целом, хороший год за свои деньги. В экономике. Будем надеется, что и следующий будет не хуже.