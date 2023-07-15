12 "Калібрів" націлені на Україну: у ЗСУ нагадали, чим підступні ці ракети
Наразі у Чорному морі перебувають 13 кораблів, в Азовському – 3. Бойове чергування продовжують два рекетоносії.
Дванадцять ракет "Калібр" можуть бути готовими до пуску по всій території України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Загроза для будь-якого регіону
Ракети морського базування типу "Калібр" можуть сягати 2500 кілометрів, і це загроза для будь-якого регіону України, а не тільки для південних. Треба пам'ятати, що ці ракети можуть бути дуже підступними,
– наголосила Гуменюк.
Додала, навіть коли вдало працює ППО, наслідки повітряного бою також можуть бути критичними.
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Які основні характеристики ракет "Калібр"Ця крилата ракета має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса коливається у межах від 1,9 до 2,3 тонни. Бойова частина важить від 200 до 450 кілограмів, залежно від модифікації. Розмах крил – понад 3 метри.
"Калібри" можуть вражати цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів, однак, в експортних модифікаціях дальність обмежена до 300 кілометрів.
Ці ракети також називають надзвуковими. У ДСНС пояснили, це означає те, що звук "Калібрів" чути разом із вибухом.