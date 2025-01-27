Чи може Каліфорнія відокремитися від США: відповідь американістки

У Каліфорнії схвалили ініціативу про відокремлення від Сполучених Штатів. Ініціатива "Калекзіт" отримала юридичний дозвіл на початок збору підписів.

Політологиня-американістка Олександра Філіпоненко в ефірі 24 Каналу зазначила, що подібні ініціативи виникали в демократичних штатах за правління республіканців, а також у республіканських штатах за правління демократів.

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Найближче до реального збору підписів підійшов штат Техас під час президентства Барака Обами. Такі ініціативи періодично з'являються в історії США, особливо в останні десятиліття.

Як далеко "зайде" Каліфорнія

Однак подібні ініціативи ніколи не заходили настільки далеко, щоб реально загрожувати єдності країни. Звісно, не можна виключати можливості збору підписів чи навіть завершення цієї кампанії, але відокремлення вкрай малоймовірне,

– зазначила Олександра Філіпоненко.

Політологиня-американістка додала, що у світі, де президенти повертаються до влади після перерви, а під час передвиборчих кампаній трапляються замахи, нічого не можна повністю виключати. Однак імовірність відокремлення штату практично нульова.

"Ця ініціатива виглядає радше як символічний крок із боку представників демократичної партії Каліфорнії. На практиці губернатор штату та мер Лос-Анджелеса активно співпрацюють із федеральною владою та Білим домом. Судячи з зустрічей, пресконференцій та фотографій, опублікованих під час візиту Дональда Трампа до Каліфорнії, взаємодія між сторонами залишається конструктивною", – додала Олександра Філіпоненко.

Тож такі ініціативи можуть виникати, але їх реалізація малоймовірна.