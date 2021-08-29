У Каліфорнії горять ліси: вогонь наблизився до туристичного озера
29 серпня 2021 , 12:18Читать новость на русском
Джерело:Associated Press
У США у Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь вже підібрався до популярного туристичного озера Тахо.
Пожежа вирує на території гірського масиву Сьєрра-Невада від 14 серпня. Щоправда, за цей період площу займання вдалось зменшити.
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Що відомо про пожежі в США
Загалом на території США вирують 90 природних пожеж, 14 з них – в Каліфорнії. Вже є жахливі наслідки від займань. Річ у тім, що вогонь миттєво знищує дерева і чагарники, висушені посухою. Також горять будинки та гинуть тварини.
Чому виникли пожежі
Ситуацію з пожежами погіршує спека. Вчені заявили, що зміна клімату зробила погоду у Каліфорнії більш спекотною та сухою. Ба більше, надалі погода в регіоні буде ще екстремальнішою.
Пожежі у світі: останні новини
- У Китаї в місті Далянь загорівся хмарочос. У багатоповерхівці було 419 квартир, у яких проживає 818 жителів. Вогонь охопив ледь не всю будівлю. Однак про постраждалих наразі невідомо.
- 27 серпня у Великій Британії у виробничому приміщенні прогримів вибух, який спровокував пожежу. Над будівлею здійнялись величезні клубки диму.
- На нафтовій вишці компанії Pemex біля узбережжя Кампече у Мексиканській затоці стався вибух. У результаті на платформі спалахнула пожежа. Були загиблі та поранені.