Світ не може забувати про те, що відбувається в Україні, – президентка Естонії

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд наголосила, що безпекова ситуація в Україні повинна залишатися у центрі уваги світу.

Глава держави зазначила, міжнародна спільнота не має права забувати про те, що Росія стягнула свої війська до українських кордонів. Про це політикиня повідомила під час дискусії в межах відзначення у Варшаві 230-річчя конституції Речі Посполитої.

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У цьому році кожен займався кризою, пов’язаною з коронавірусом, але, можливо, не кожен звертав увагу на те, що діється на українському кордоні, що відбувається у Грузії. Можливо, увесь світ хотів би часом про це забути. Ми повинні звертати увагу на ці події, це має залишатися у центрі нашої уваги,

– сказала Керсті Кальюлайд.

Вона наголосила, що президенти, які зібралися у Варшаві, "намагаються це робити спільними зусиллями".

Насамкінець політикиня наголосила на економічній співпраці країн регіону, зокрема, у межах ініціативи Трьох морів, що "дасть також додаткові можливості Україні".

Загострення на Сході України: коротко

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до східних кордонів України та до тимчасово окупованого Криму.

Країна-агресор повідомила про відвід своїх сил 22 квітня. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".

23 квітня стало відомо, що техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України. Про це повідомили міжнародні розслідувачі. Вони також припускають, що імовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну зберігається.