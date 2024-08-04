Гарріс почала кампанію залучення виборців-республіканців, яких "відлякує" Трамп

Камала Гарріс починає кампанію, яка має залучити на її бік виборців-республіканців, яких "відлякує" кандидатура Дональда Трампа. Мовиться про тих, хто підтримував суперницю Трампа Ніккі Хейлі.

Адже Ніккі Гейлі на первинних виборах від Республіканської партії була єдиною суперницею Трампа. На початку березня 2024 року вона офіційно оголосила про вихід з президентської гонки.

Дивіться також Донька мігрантів: хто така Камала Гарріс, що казала про Україну і які шанси проти Трампа

У чому полягає кампанія Гарріс

Програма буде "кампанією в кампанії" з використанням відомих республіканців для активації їхніх мереж, з особливим акцентом на виборцях, які підтримали колишнього посла США в ООН Ніккі Гейлі,

– розповіли в команді Гарріс.

За даними видання, програма офіційної кандидатки на пост президента США від Демократичної партії розпочнеться з подій цього тижня в Арізоні, Північній Кароліні та Пенсільванії.

Журналісти пояснили, що республіканці, які підтримують Гарріс, також будуть на мітингах, де буде Камала Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти.

Видання пояснило, що кампанія зосереджуватиме зусилля на контактах між республіканцями. Адже найкращий спосіб переконати республіканця проголосувати за Гарріс – це почути безпосередньо іншого республіканця, який зробив аналогічний вибір.