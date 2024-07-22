Камала Гарріс обійшла Мішель Обаму: що може стати перевагою віцепрезидентки на виборах

Останні тижні Джозеф Байден перебував під тиском Демократичної партії, представники якої схиляли його до ухвалення рішення щодо зняття своєї кандидатури з президентських виборів. Врешті решт чинний президент 21 липня оголосив про це.

Проте на думку політолога та керівника Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, якою він поділився з 24 Каналом, Джозеф Байден мав час продовжувати брати участь у виборчих перегонах до середини серпня. Саме 17 серпня мав відбутися національний з'їзд Демократичної партії, де могли б обрати нового кандидата в президенти США.

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Це був би подарунок Трампу

Водночас Байден закликав виборців підтримати кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс, яка вже підтвердила, що вступить в боротьбу з Дональдом Трампом за посаду президента США.

Вона має певні проблеми з харизмою, але в ситуації, коли топагітатором за неї виступає Джозеф Байден, це стане для Гарріс суттєвою перевагою,

– зауважив політолог.

До оголошення Гарріс наміру йти в президенти, ще одною кандидатурою, яку демократи могли б виставити на вибори, була Мішель Обама.

Однак у разі її висування, це був би подарунок Трампу. Його президентство (2016 – 2020 років) було присвячено критиці Барака Обами, який до нього був главою держави.

Оскільки подружжя Барак та Мішель Обама – це одне ціле у суспільній свідомості, то американці спостерігали боротьбу старих кандидатів,

– припустив Ігор Чаленко.

Зазначимо, що Джозеф Байден оголосив про вихід з президентських виборчих перегонів 21 липня, перед тим провівши консультації зі своїми помічниками.

Камала Гарріс була одною з імовірних кандидатів на участь у президентських виборах у випадку, якщо Байден зніметься з них. Водночас розглядалась участь у виборах від Демократичної партії Мішель Обами та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.