Претендентів буде багато, – експосол у США припустив, хто може увійти до команди Камали Гарріс

Камала Гарріс, після відмови Джозефа Байдена балотуватися в президенти США від Демократичної партії, готова замість нього вступити у передвиборчу боротьбу з Дональдом Трампом. Наразі віцепрезидентка ще не оголосила, хто складатиме її команду.

Посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий розповів 24 Каналу, що у разі перемоги Камали Гарріс, вона імовірно формуватиме команду, зокрема, з людей, які працювали з Бараком Обамою за часів його президентства. Наразі вона не визначилась навіть з кандидатом на посаду віцепрезидента.

Дивіться також Гарріс офіційно заявила, що йде в президенти США: перше передвиборче відео

Віцепрезидентом може стати астронавт

В Білому домі, якщо Гарріс посяде у крісло президента, залишиться Джейк Салліван, який зараз обіймає посаду радника Байдена з нацбезпеки.

Він залишиться, тому що є наближеним до Гілларі Клінтон. Коли вона була Держсекретарем, Салліван супроводжував її у міжнародних візитах,

– пояснив Чалий.

Також до команди Гарріс може приєднатися Майк Карпентер, який зараз працює з Байденом. Він якраз повернувся з Відня, де був послом США у з ОБСЄ, а зараз має посаду старшого радника по регіону.

В команді Камали Гарріс були люди, які раніше працювали з Бараком Обамою, зокрема, Сюзан Райс, яка була за часів його президентства радником з національної безпеки. Але наприкінці 2023 року вона пішла зі своєї посади.

Філіп Гордон, який допомагає віцепрезидентці в питаннях нацбезпеки і одночасно є радником президента Байдена, може вже зараз набирати команду Гарріс.

Цікавий момент – у Гарріс заразі немає сформованої команди, тому що із 47 людей, яких вона набирала у свій офіс віцепрезидентки, залишилось чотири. Тому сьогодні вона може набирати тих, хто повірить в те, що вона має шанс стати президентом. Претендентів буде багато,

– впевнений він.

Водночас Камала Гарріс ще не оголосила, хто буде кандидатом на віцепрезидента у її команді.

Якщо Дональд Трамп обрав своїм віцепрезидентом Джея Ді Венса, який цілком розділяє його погляди, то Гарріс шукатиме кандидата у так званих дев'яти штатах, де зазвичай ані демократи, ані республіканці не мають беззаперечної підтримки у виборців. Однак саме голосування у цих штатах визначають результати виборів.

"Наразі є кілька кандидатур на віцепрезидентство. Зокрема астронавт, чинний пілот, сенатор від штату Аризона Марк Едвард Келлі", – наголосив Валерій Чалий.