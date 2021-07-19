Камчатку атакували смерчі з комарів: моторошне відео

Російське селище Усть-Камчатськ заполонили тисячі комарів. Місцеві мешканці зняли на відео, як рій комах утворив потужний смерч.

У ролику помітно, як москіти щільно обліпили автомобіль очевидців. За словами науковців, скільки триватимуть такі "вихори" – залежить від погоди.

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Смерч з комарів накрив Камчатку

Тисячі комарів заполонили східне узбережжя Камчатського півострова. Величезний рій утворив повітряний стовп, що перетворився на справжній смерч. Він вирував протягом кількох хвилин, розпадався, а потім утворювався знову.

Очевидець розповів, що якраз у цей час перебував за кермом автомобіля. Через нашестя комах, він кілька сотень метрів рухався в "хмарі, яка дзвенить", що суттєво ускладнювало рух.

Я виїхав вранці і, мабуть, потрапив у "замєс". Не можу сказати, якої висоти були ці стовпи. Мені здається, до хмар. Їх було багато і в самому селищі, і навколо,

– відзначив чоловік.

Він також зауважив, що в регіоні таке явище часто трапляється в середині літа, особливо після дощу. Ентомологи пояснили, смерч утворили самці, які кружляють навколо однієї чи кількох самок. Але для людей вони точно не є небезпечними. Відомо, що загалом на Камчатці мешкають близько 12 видів комарів.

Камчатку накрив смерч з комарів: дивіться відео

В Україні теж виявили нашестя комарів

Туристи в курортній Кирилівці поскаржилися на величезну навалу комарів. Налякані відпочивальники розповіли, що москіти залазять прямо у вуха.

Вони атакують не лише вночі, а просто посеред дня. До того ж від їхнього нашестя потерпає Бердянськ й Арабатська стрілка. Крім цього, курорти заполонили медузи та морські блохи.

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