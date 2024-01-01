В Україні запрацювали ще 50 камер фіксації порушень ПДР: у поліції назвали адреси

Від 1 січня 2024 на українських дорогах додатково запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху.

Заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький уточнив, що 19 із комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу. А ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

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В Україні запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Загалом тепер у нашій країні 265 таких камер.

Яка відповідальність в Україні за порушення швидкості Відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості регулюється статтею 122 КУпАП. За перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину порушнику виписують штраф у розмірі 340 гривень. А більш ніж на 50 км/год – штраф 1700 гривень.

У яких містах запрацюють камери фіксації руху

Бориспіль

вулиця Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу – вулиця Глібова:

вулиця Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу – вулиця Чумацька.

Кривий Ріг

проспект 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу – вулиця Виноградна;

проспект 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Співдружності.

Миколаїв

проспект Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу – провулок Парковий;

проспект Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу – провулок Київський;

вулиця Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу – Одеське шосе;

проспект Центральний, 96, напрямок спрямування приладу – вулиця Садова;

проспект Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу – вулиця Прибузька;

проспект Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу – вулиця Виноградна.

проспект Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу – вулиця Пушкінська;

проспект Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу – Київське шосе;

проспект Центральний, 160, напрямок спрямування приладу – Херсонське шосе;

проспект Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Старофортечна;

проспект Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу – вулиця 295-ї Стрілецької Дивізії.

Також у Миколаївській області відновить роботу комплекс на 294 кілометрі 260 автодороги М-05. Прилад спрямований на село Мазурове.

Полтава

вулиця Європейська, 108, напрямок спрямування приладу – вулиця Раїси Кириченко.

Відновлюється робота 1 комплексу:

вулиця Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв-пожежних.

В області на 30 кілометрі 459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу на Полтаву.

Чернігів

вулиця Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу – вулиця Музична;

вулиця Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу – проспект Перемоги;

проспект Миру, 192, напрямок спрямування приладу – вулиця Рятувальників;

вулиця Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Старобілоуська;

вулиця Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу – вулиця Інструментальна.

Також в області запрацює комплекс на 113 кілометрі 864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – місто Київ.

Вінницька область

на 417 кілометрі 815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – с. Чаульське.

на 294 кілометрі 567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – Житомир;

на 294 кілометрі 619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – Вінниця.

Волинська область

на 97 кілометрі 990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу – вулиця Лісна.

Житомирська область

на 190 кілометрі 150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу – місто Бердичів;

на 247 кілометрі 134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – Київ.

Закарпатська область

на 226 кілометрі 887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу – Ужгород.

Івано-Франківська область

на 322 кілометрі 566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу – вулиця Богдана Хмельницького;

на 120 кілометрі 854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – місто Івано-Франківськ;

на 124 кілометрі 050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – село Отинія;

на 66 кілометрі 610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу – село Пійло.

Київ та область

проспект Броварський/станція метро Лівобережна, напрямок спрямування приладу – на станцію.

на 28 кілометрі 342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – на Київ;

на 28 кілометрі 342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу – Чернігів.

на 35 кілометрі 352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – село Велика Солтанівка;

на 28 кілометрі 450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – село Віта-Поштова;

на 46 кілометрі 050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – село Калинівка.

Львів та область

вулиця Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Чмоли.

Львівська область

на 66 кілометрі 283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу – село Ясенівці.

на 447 кілометрі 803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – місто Броди;

на 3 кілометрі 064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу – місто Луцьк;

на 4 кілометрі 898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу – Луцьк.

Одеська область

на 96 кілометрі 449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу – село Монаші;

на 120 кілометрі 354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу – село Михайлівка;

на 364 кілометрі 792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – Одеса.