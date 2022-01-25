Канада евакуйовує родини дипломатів з Києва

Канада розпочала евакуацію родин своїх дипломатів з України. Відбувається це на тлі загрози вторгнення Росії на територію нашої країни.

На сторінці уряду Канади запевнили, що евакуйовуватимуть наразі лише родини дипломатів та їхніх дітей до 18 років.

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Такі заходи безпеки назвали тимчасовими і наголосили, що безпека канадських дипломатів та їхніх сімей є пріоритетом канадського уряду.

Через тривале нарощування російської армії та дестабілізаційної діяльності в Україні та навколо неї, ми вирішили тимчасово вилучити дітей працівників канадського посольства віком до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують,

– повідомили в уряді Канади.

Також Канада продовжуватиме уважно стежити за ситуацією в Україні, додають в уряді.

Евакуація дипломатів з України

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та Японія ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів.

Водночас чимало країн заявили, що не висилатимуть своїх дипломатів з України. До прикладу, Угорщина, Польща, Німеччина, Австрія, Естонія наразі не збираються евакуйовувати своїх дипломатів.

Загроза вторгнення Росії: головне

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії. Президент закликав не панікувати та не скуповувати гречку, адже загроза не стала більшою. Він нагадав, що війна з Росією триває вже восьмий рік.

Навіть за найгіршим розвитком подій Україна не залишаться на самоті. Станом на зара чимало країн передали численну військову допомогу, зокрема летальну зброю.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.