Формується ударний кулак на морі: які катери Україна отримає від Канади

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 23 січня, міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про передачу Україні 10 багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies. До кінця травня Сили оборони повинні отримати катери.

Їх вартість становить приблизно 20 мільйонів доларів. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан детально розповів 24 Каналу про катери Zodiac Hurricane та перспективи, які ці човни відкривають Силам оборони.

Важливо Триває послідовна робота, – військовий експерт про рішення останнього "Рамштайну"

Переваги катерів у морі

Катер Zodiac Hurricane – багатофункціональна машина, яка може взяти на борт й десант, і достатню кількість озброєння, зокрема ЗРК, бомб. Він здатний виконувати багато завдань на морі.

Зараз формується ударний кулак України на морі. Катери на воді, вертольоти у повітрі працюватимуть в акваторії Чорного моря. Серйозна тема зараз піднялася саме щодо роботи на воді,

– мовив Світан.

За його словами, для Збройних Сил України вкрай важливий та потрібний москітний флот й нині він формується. На думку військового експерта, після того, як Україна отримає літаки як мінімум одну ескадрилью F-16 переведуть у підпорядкування військово-морського флоту для виконання завдань на морі.

Москітний флот – сукупність швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів, наприклад, торпедних, сторожових, ракетних, а також інших малих катерів.

"F-16 допоможуть потопити весь Чорноморський флот й тоді буде перший у цьому тисячолітті випадок, коли армія, яка немає важких кораблів, знищила весь російський флот", – додав Світан.

Окрім катерів, Канада передасть Україні причепи та запасні частини, а також навчатиме українських операторів за комерційним контрактом.

Що допоможе Україні змінити хід війни

У кожний човен Zodiac Hurricane інтегрований електронний пакет, зокрема радари, радарні дисплеї, ехолоти, GPS-пристрої, HF/UHF/VHF радіостанції та системи внутрішнього зв'язку. Такі катери випускаються в різній довжині – 6, 7, 9, 11 та 13 метрів. Zodiac Hurricane можуть вмістити від 8 до 21 людини залежно від моделі.

Збройні Сили України з нетерпінням чекаю на американські винищувачі F-16. На думку багатьох експертів, саме літаки можуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Адже зараз Росія має суттєву перевагу в повітрі.

Однак за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Україні потрібні не лише західні винищувачі типу F-16. До того ж полковник зауважив, що ЗСУ не можуть воювати з армією, яка нас обходить кількістю і ще й по технологіях.

На думку Ігната, високотехнологічна далекобійна зброя є інструментом, який потрібний Україні, аби завершити війну. Він підкреслив, що нашій армії важливо мати кількість цієї зброї, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ.