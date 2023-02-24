Канада передасть Україні ще 4 танки Leopard, – Трюдо

З початку повномасштабної війни західні партнери України невпинно допомагають нашій державі боротися з окупантами. Серед них й Канада, яка у роковини цієї події оголосила про нову військову допомогу Україні.

У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну прем’єр-міністр Канади виступив з промовою на пресконференції в Торонто. Під час спеціального брифінгу Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть Україні більше танків Leopard 2.

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Про яку кількість танків йдеться

За словами прем’єр-міністра Канади, у межах військової допомоги Україна отримає ще чотири танки Leopard 2. Також захисники отримають ремонтно-відновлювальний транспортний засіб

Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину,

– сказав він.

Не танками єдиними

Однак не лише це озброєння надать Україні західний партнер. Також Трюдо заявив, що військові нашої держави також отримають 5 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів.

(Вони – 24 Канал) допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України,

– підкреслив прем’єр-міністр Канади.

Таким чином, загалом Канада передасть вісім танків Leopard 2, перший з яких уже прибув до Польщі. Загалом обсяг наданої Канадою фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги Україні від 24 лютого 2022 року перевищив 5 мільярдів канадських доларів.

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