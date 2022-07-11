США підтримують рішення Канади повернути турбіну Німеччині для "Північного потоку"

США підтримали рішення Канади, яка має повернути Німеччині відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1". У Вашингтоні вважають, що турбіна дозволить Німеччині та іншим країнам Європи поповнити свої газові запаси.

Турбіна підвищить енергетичну безпеку країн Європи, – Держдеп

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс. Він сказав, що США підтримують рішення Канади повернути Німеччині відремонтовану турбіну, яка необхідна для газопроводу "Північний потік-1".

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Нед Прайс зазначив, що повернення турбіни спрямоване на забезпечення постійних потоків газу до Європи на тлі дефіциту, який виник після вторгнення росії в Україну.

Речник Держдепартаменту додав, що турбіна підвищить енергетичну безпеку країн Європи.

У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої газові запаси, підвищивши їхню енергетичну безпеку та стійкість, а також протистояти зусиллям росії використовувати енергетику як зброю,

– сказав Прайс.

Що відомо про повернення турбіни

10 липня стало відомо, що Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік-1".

У компанії Siemens це рішення схарактеризували як політичне та заявили, що це важливий перший крок для поставки турбіни.

Після цього Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України заявили, що розчаровані через такі дії Канади. У МЗС України закликали Канаду скасувати це рішення.

Також гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що Канада піддалась тиску з боку росії. російський "газпром" має всі можливості транспортувати достатньо газу до Європи, однак не робить цього задля шантажу.

Радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук інформувала, що українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу.

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