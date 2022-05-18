Канада запровадила заборону на в'їзд у країну для Путіна

Уряд Канади заборонив в'їзд тисячам громадянам Росії, які раніше потрапили під санкції країни. У список потрапив і президент держави-агресорки Володимир Путін.

Відповідну заяву у твітері оприлюднив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино. Він зазначив, що таким чином країна демонструє підтримку Україні.

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Мендічино зазначив, що заборона в'їзду в Канаду соратникам та прихильникам політики Путіна – це один із багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні.

Канада підтримує Україну перед жорстоким нападом уряду Путіна, і ми прагнемо закликати Росію до відповідальності за її злочини. Ось чому ми щойно оголосили про заборону на в'їзд для приблизно тисячі росіян, включаючи Путіна та членів його оточення,

– написав він.

За його словами, особи, яким заборонили в'їзд є фігурантами канадських санкційних списків, однак Канада не може заборонити в'їзд тим, на кого накладали фінансові обмеження. Для цього уряд країни повинен внести низку поправок до Закону Про імміграцію та захист біженців.



"Після набуття чинності ці поправки будуть застосовуватися до всіх іноземних громадян, щодо яких діють санкції Канади, а також до їх членів сім'ї",

– йдеться в заяві Міністерства громадської безпеки Канади.

Таким чином, за словами Мендічино, відповідальні за незаконне та аморальне вторгнення в Україну не знайдуть безпечного притулку в Канаді.

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