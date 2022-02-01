У Канаді обіцяють відстоювати право України на членство в НАТО

Україна має повне право намагатися отримати членство у НАТО. Водночас Канада готова його відстоювати.

Про це заявив депутат від Ліберальної партії Аріф Вірані під час виступу у парламенті Канади. Також країна залишатиметься непохитною у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України

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За словами Вірані, мовиться про відстоювання права нашої держави на прагнення до НАТО, захист її кордонів та розбудову економіки.

Депутат також наголосив, що Канада буде непохитною й у питанні захисту України на тлі агресії Кремля.

Будь-яке подальше вторгнення Росії на українську територію викличе економічні санкції,

– наголосив Вірані.

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Відносини України та Канади: останні новини

Володимир Зеленський заявив, що Канада вирішила надати Україні фінансову допомогу. Мовиться про 120 мільйонів доларів.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні нелетальне озброєння на тлі агресії Росії. Також він постановив продовжити операцію UNIFIER ще на 3 роки. Це обійдеться країні у приблизно 280 мільйонів доларів США.

Через загрозу ескалації Росії Канада вирішила перемістити свої війська у межах України. Зокрема, їх відправили на захід від річки Дніпро.

Водночас Канада розпочала й евакуацію родин своїх дипломатів з України. Однак такі заходи назвали тимчасовими.

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