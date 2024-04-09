"Каналізаційна тривога" у Москві: українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москолектора"

Українські хакери атакували інфраструктуру російського "Москолектора". Кіберфахівці повністю заблокували роботу об'єкта критичної інфраструктури, а на його відновлення потрібно від 15 до 30 днів.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. Важливо, що українським хакерам вдалося вимкнути близько 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков'ї.

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Українські хакери здійснили нову атаку

Відомо, що компанія "Москоллектор" відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв'язку, силових кабелів та тепломереж столиці Росії. У результаті атаки на IT-інфраструктуру критичного об'єкта українським хакерам вдалося вимкнути 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков'ї.

Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти). За даними джерел, це була операція хакерської групи "BLACKJACK", яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

Зараз робота об'єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб. Побажаємо різних техногенних катастроф Москві у ці дні,

– додали джерела.

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