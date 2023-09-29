У Шольца свої фобії: чому канцлер Німеччини блокує надання Україні ракет Taurus
Днями The Wall Street Journal повідомили, що Олаф Шольц особисто блокує надання Україні авіаційних ракет Taurus, побоюючись ускладнити свої відносини з Росією. Однак перестороги німецького канцлера є частиною більшої проблеми західного політикуму.
Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. На його думку, обережність західних політиків у наданні Україні далекобійної зброї пов'язана із ядерним шантажем Кремля.
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Причина побоювань Німеччини
Будь-який політик має передбачати наслідки своїх рішень для майбутнього, зважуючи можливі ризики. Особливо це стосується такого непростого питання, як передання важкого озброєння з армійських резервів.
"Канцлер Німеччини Оліф Шольц – приклад не найсміливішого політика. Він типовий функціонер, у якого є свої страхи та фобії, пов’язані з нібито втягненням Німеччини у війну з Росією", – переконаний Зільбер.
Це типова ситуація для Заходу, коли в політику приходять непримітні люди, що не володіють значними лідерськими якостями. Також це є однією з причин, чому у Європі зростає рівень підтримки популістів, які часто поводяться на публіці більш яскраво.
Цві Зільбер про проблеми з наданням ракет Taurus: дивіться відео
Що говорять інші німецькі політики про надання Taurus
Раніше з цього приводу також висловлювалась міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, передача авіаційних ракет Taurus не відбулася, тому що перевірки виявили, що німецька зброя перебувала не в належному стані.
Водночас депутати Бундестагу ще в серпні закликали німецький уряд пришвидшити надання далекобійних ракет, пояснюючи, що вони є вкрай необхідними для успішного наступу ЗСУ. На це урядовці відповіли, що для використання ракет потрібно пройти 3-місячне навчання.
Чому Захід досі боїться Росії
Варто пам’ятати, що Німеччина є другою країною після Сполучених Штатів за рівнем надання військової допомоги.
Втім, у світі досі побутує думка про те, що "не варто злити Росію", яку просуває зокрема й Ілон Маск. Прихильники цієї думки стверджують, що Росію потрібно “вмиротворювати” через загрозу ядерної війни.
"На жаль, терористична тактика Путіна продовжує працювати. Сучасні західні політики звикли не вирішувати кризові ситуації, а контролювати їх для зменшення негативних наслідків. Ядерна дубинка російського диктатора, фактично, тримає увесь світ у заручниках, змушуючи Захід рахуватися із собою", – пояснив журналіст.
Що ще відомо про ракети Taurus
- Німецька авіаційні далекобійні ракети за своїми властивостями подібні на британські Storm Shadow, з тією різницею, що мають збільшений до 500 кілометрів радіус дії. Іншою перевагою Taurus є можливість атакувати ціль навіть в умовах поганої видимості.
- За повідомленням видання Bild, на озброєнні Бундесверу перебуває 600 ракет цього типу, однак готових до застосування серед них менше половини. Це пов'язано з тим, що Німеччина, як і багато інших країн Європи, не готувалася до початку повномасштабних бойових дій.
- Паралельно із перемовинами про отримання Taurus, до ЗСУ також можуть надійти американські балістичні ракети ATACMS. Якщо обидва типи ракет опиняться в Україні, то Сили оборони зуміють завдати серйозних уражень логістиці окупантів на Півдні.