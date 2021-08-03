Про це повідомили 3 серпня. У мережі оприлюднили фото з цього місця.
Інший випадок У селі на Львівщині утворилось велике карстове провалля неподалік житлового будинку – фото
Жінка стоїть у проваллі, яке там утворилось / Фото телеграму ХД
Там було річище
На фото жінка спустилася в провалля, яке там утворилося. Видно, що вона не повністю ямі. Однак край прірви приблизно на висоті її голови.
Раніше в мережі оприлюднювали відео, яке зняли після зливи. Там видно, що це місце було схожим на справжнє річище.
Момент, коли дощ розмивав дорогу: відео телеграму ХД
Також розмило могили
Слід зазначити, що це не єдині наслідки негоди в цьому місці. Видання Vgorode 1 серпня повідомило, що на Чаплінському кладовищі розмило поховання.
У могилах там були ями та з них йшов так званий трупний запах. Також на кладовищі було багато завалених пам’ятників.
Могили, які провалилися на кладовищі в Дніпрі / Фото Vgorode