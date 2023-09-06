У Дніпрі поліцейський хотів грошей від волонтерки та матюкав патріотів: у поліції відреагували

У Дніпрі капітан поліції дуже хотів "домовитись" із волонтеркою, яка пересувалась без техогляду та страхування. Жінка натомість вирішила заплатити штраф державі, але після цього спалахнув конфлікт.

На одному із блокпостів Дніпра поліцейський зупинив волонтерку та хотів, щоб та йому заплатила. Він розмовляв російською та заявив, що "чекає на Росію".

Дивіться також Нав'язував діткам "русскій мір": в Україні затримали проросійського вчителя

Вирішив "домовитись" із волонтерами

За словами Ксенії Бикової, під час огляду машини на блокпості виявилося, що на авто немає ані техпаспорта, ані страхування.

"Каюсь – в мене дійсно немає ні техогляду, ні страхування. Та ще й пару подряпин і скло трохи тойво, бо не квіти по весіллях розвозимо і не морозиво дітям. Ви бачите лише верхівку роботи, і це правильно", – написала вона.

Проте після того, як поліцейський дізнався, що у транспорті волонтери, у нього "загорілися очі" та він захотів "домовитись". За словами волонтерки, він дав їй вибір: або штраф, або спроба "вирішити" це питання.

Він з усіх боків, сил давить – домовитися. Я вибрала штраф. Тут все чесно, винувата – заплати державі,

– написала вона.

Водночас жінка розповіла, що не втрималась та зробила поліцейському зауваження щодо мови. Після цього він розповів усе, що думає про українських патріотів. Тоді й виявилося, що "якби не такі б**ді", як волонтерка, тут би "давно була б Росія". Ймовірно, чоловік хотів пришвидшити прихід ворога.

За словами Ксенії Бикової, чоловіка мало цікавило, що вона везе в багажнику. Капітана цікавила лише можливість "домовитись"

За інформацією волонтерки, звати капітана поліції Коробков Андрій Миколайович.

Поліцейському призначили особову перевірку

Речниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська у коментарі 24 Каналу розповіла, що поліція вжила заходів.

За вказаним фактом вже призначено особову перевірку,

– сказала вона.

Зрадники, що працюють на ворога: останні новини