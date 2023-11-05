Ураження ракетоносія в Керчі – складний маневр нашої авіації: військове зведення від Світана

Сили оборони України під час атаки на тимчасово окупований Крим влучили у російський корабель типу "Каракурт". Виконуючи це завдання, наша авіація надзвичайно постаралася.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу зауважив, що на один носій небезпечних "Калібрів" у ворога поменшало.

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У Росії мінус один ракетоносій

Світан зазначив, що "Аскольд" – це малий ракетний корабель приблизно 70 метрів у довжину, має водотоннажність 800 тонн. Там є 8 пускових установок ракет "Калібр".

Як ракетоносій він доволі небезпечний, тому це основні наші цілі у Чорноморському флоті Росії,

– наголосив полковник запасу.

Йдеться, пояснив він, про знищення систем запуску ракет, тобто пускових установок. Тому що ракету краще знищувати на землі або знищувати пускову установку. Тож уже черговий ракетоносій був щонайменше пошкоджений, а, найімовірніше, знищений.

Мінус один корабель, мінус один ракетоносій,

– зауважив Світан.

Він припускає, що, найімовірніше, було влучання крилатих ракет повітряного базування SCALP. Наша авіація постаралася, виконуючи це завдання.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Ураження "Каракурта" в Керчі – складний маневр

Полковник запасу вважає, що наші захисники здійснили певні заходи для виконання такого роду завдання. Треба було зайти приблизно 50 кілометрів за лінію фронту або над морем, або на окуповану територію. Це є доволі складним маневром.

З огляду на нашу стару радянську техніку, практично неможливий маневр такого рівня,

– сказав Світан.

Тому, на його думку, це могло відбутися з цілим комплексом заходів. Оскільки ці ракети дійшли до Керчі, то ми могли отримати новий вид озброєння або застосовували якісь інші нові системи для виконання такого роду завдань.

Ураження російського ракетоносія в Керчі / Скриншот Deep State Map

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