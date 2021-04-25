В уряді розповіли, чи чекати українцям локдауну на Великдень і травневі свята

Цього тижня Денис Шмигаль обговорив з релігійними організаціями проведення прийдешніх свят. Він попросив представників церкви сприяти дотриманню епідемічних норм.

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Карантин на Великдень Прем'єр наголосив, що на свята необхідно дотримуватись карантинних обмежень та рекомендацій щодо проведення богослужінь, обрядів і церемоній. Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього відзначення не затьмарило зростання захворюваності,

– написав Шмигаль.

Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину. Він ,як зазначає прем'єр, демонструє дієвість. У цьому контексті він згадав Чернівецьку Одеську області, які вийшли з червоної карантинної зони. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей, нагадав глава уряду.

Як раніше вже повідомляв Максим Степанов, локдаун на час Великодня вводити не будуть. Обмеження у кожній області залишатимуть відповідно до приналежності до якоїсь із кольорових зон.

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