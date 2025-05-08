Кардинали розпочали новий етап голосування за Папу Римського

У Ватикані 8 травня почався другий день конклаву. Оскільки кардинали під час першого голосування не змогли обрати нового Папу Римського, то сьогодні почався новий етап.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Важливо Кардинали обирають нового Папу Римського: як проходить конклав і що відбувається у Ватикані

У Ватикані почалося нове голосування

У середу, 7 травня, у Ватикані відбувся конклав. Однак 133 кардинали не змогли обрати нового Папу Римського під час першого голосування, про що свідчив чорний дим, який піднявся над Сикстинською капелою.

Сьогодні, 8 травня, у Сикстинській капелі о 08:30 за місцевим часом почався новий етап голосування за обрання нового Папи Римського. Протягом дня відбудеться 4 етапи голосування. Нині почалося перше голосування.

Якщо 133 кардинали зі 70 країн світу зможуть обрати нового Папу Римського, то над Сикстинською капелою з'явиться білий дим. Втім, якщо кардинали не зможуть обрати нового понтифіка, то над Сикстинською капелою знову здійметься чорний дим.

Варто наголосити, що голосування триватиме протягом 3 днів. Якщо за цей час кардинали не зможуть обрати нового Папу Римського, то тоді відбудеться одноденна перерва для молитви, а після – 7 турів голосувань.

Загалом, процес виборів Папи Римського може тривати від кількох годин до кількох тижнів. Якщо після 30 турів голосування результату немає, допускається ухвалення рішення простою більшістю. До прикладу, під час виборів Папи Римського у 2005 та 2013 роках він тривав 2 дні.