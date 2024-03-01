Карлсон назвав слова Путіна "тупими": у Кремлі натомість "похвалили" американця

Такер Карлсон поділився своїми враженнями після інтерв'ю з Путіним. Американський журналіст відверто висміяв російського диктатора. У Кремлі здивували реакцією.

Так, розповідаючи про "пережите" під час розмови з російським президентом, Карлсон зізнався, що деякі слова Путіна видалися йому "тупими".

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Путін повівся "по-дитячому"

Американський пропагандист мав на увазі спробу очільника Кремля "очорнити Україну", зокрема обізвавши її громадян – нацистами.

Сам термін "денацифікація", яку Путін назвав однією із причин вторгнення на територію суверенної держави, Карлсон так і не зрозумів. Він сказав, що "денацифікація" – "одна з найтупіших речей, яку він коли-небудь чув".

Крім того, Такер зауважив, що називати нацистом когось у 2024 році недолуго, адже на сьогодні жодного нацистського руху не існує. Пропагандист підкреслив, що Путін може не любити українських націоналістів, але звинувачувати їх у "нацизмі" – це "дуже по-дитячому".

Не розуміє, але слухає

У Путіна відреагували на висміювання. І спробували виправдати американського пропагандиста. Так, прессекретар Дмітрій Пєсков зазначив, що Карлсон – американський журналіст зі своїм світоглядом. Ніхто не мав на меті його в чомусь переконувати.

Однак, на відміну від інших, похвалив Пєсков Карлсона, той, мовляв, намагається вислухати різні точки зору і представити їх своїм слухачам.

Так, він американець, багато чого не розуміє, але він слухає,

– зазначив речник Путіна.

Інтерв'ю Карлсона і Путіна: що відомо