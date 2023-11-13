Зима почалась: у Карпатах знову сніжить та вдарив мороз

В українських горах почалася справжня зима, попри те, що на календарі тільки середина листопада. Гору Піп Іван знову засніжило. Температура опустилася нижче нуля.

За інформацією рятувальників сьогодні, 13 листопада, на вершині гори Піп Іван Чорногірський стовпчик термометра опустився нижче нуля та сягнув позначки -7 градусів.

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Попередження від ДСНС

Рятувальники повідомили, що станом на ранок на горі Піп Іван сніжить та обмежена видимість.

Якщо ви планували похід у гори – краще зачекайте до покращення погодних умов,

– йдеться у повідомленні.



Українські Карпати знову засніжило / Джерело ДСНС

Важливі правила перебування в горах

Раніше 24 Канал повідомляв, що співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили людей про дотримання правил безпеки в зимовий період. Зокрема в ДСНС закликали:

мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води;

спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг – захищати від вітру і вологи, взуття – надійним;перед мандрівкою обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід;

уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда.

Окрім цього, в повідомленні наголосили реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.

Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, або мобільний застосунок "Порятунок в горах".

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Прогноз погоди від синоптиків